Более 130 лотов выставили на торги в Подмосковье на прошлой неделе

Фото: Медиаархив Московской области

Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги более 138 лотов. Из них 97 земельных участков для аренды, 34 — для продажи, а также несколько нежилых помещений.

В ведомстве привели в пример городской округ Подольск. Там в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 17 соток, расположенный в деревне Гостилово на срок 20 лет. Начальная цена лота составляет 60 983,12 рублей в год.

В городском округе Чехов можно купить приусадебный земельный участок площадью восемь соток, который находится в селе Стремилово. Начальная цена — 584 952 руб.

Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку, а выбрать участок можно на интерактивной карте сайта ЕАСУЗ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фейк: из продажи уберут произведение Остера «Вредные советы»

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

«Школа, а не тюрьма». Кого накажут за раздевание воронежских выпускников перед ЕГЭ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте