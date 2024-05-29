Более 130 лотов выставили на торги в Подмосковье на прошлой неделе

Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги более 138 лотов. Из них 97 земельных участков для аренды, 34 — для продажи, а также несколько нежилых помещений.

В ведомстве привели в пример городской округ Подольск. Там в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 17 соток, расположенный в деревне Гостилово на срок 20 лет. Начальная цена лота составляет 60 983,12 рублей в год.

В городском округе Чехов можно купить приусадебный земельный участок площадью восемь соток, который находится в селе Стремилово. Начальная цена — 584 952 руб.

Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку, а выбрать участок можно на интерактивной карте сайта ЕАСУЗ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».