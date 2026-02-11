Более 130 лет наблюдений: как в Коломне фиксируют погоду

В Коломне находится метеостанция, где погодные условия фиксируются каждые три часа без перерывов уже более 130 лет. Начало метеорологическим наблюдениям было положено в декабре 1891 года, и с тех пор, за исключением небольшого перерыва с 1919 по 1923 год, работа не останавливалась ни на день.

Метеорологи работают без выходных и праздников. Каждые три часа специалист выходит на площадку для фиксации температуры воздуха и почвы, атмосферного давления, направления и скорости ветра, а также количества осадков. Хотя часть параметров снимается автоматизированным комплексом, многое зависит от человека, который делает визуальные наблюдения за облаками, состоянием поверхности, гололедом и инеем.

Даже в эпоху автоматики на станции сохраняются резервные приборы. В случае выхода техники из строя или пропажи электричества наблюдения продолжат вручную. Прерывать их нельзя — ни днем, ни ночью. Особенно сложны ночные смены, когда нужно не пропустить туман, снег или начало опасного явления и вовремя передать данные.

За десятилетия работы станция зафиксировала немало погодных рекордов. Например, 11 июля 2008 года в Коломне выпало 103 миллиметра осадков за сутки, а лето 2010 года запомнилось экстремальной жарой с температурой в тени до +39,7 градуса. Самой холодной датой остается январь 1940 года, когда температура опускалась до –44 градусов.

Все данные, полученные на коломенской метеостанции, кодируются и передаются в гидрометцентр каждые три часа. Они служат основой для штормовых предупреждений и корректируют прогнозы, а со временем входят в климатические нормы.