Более 130 кг вторсырья собрали на экологических акциях в Солнечногорске

С начала 2025 года в рамках акции «Экодвор» в Солнечногорске было собрано свыше 130 килограммов вторичного сырья для переработки. Экологический семейный праздник состоялся в микрорайоне Локомотивный в поселке Поварово.

На площадке принимали разнообразные отходы, включая металл, бумагу, пластик, батареи и другие материалы. По традиции и на этот раз собирали «Добрые крышечки» для одноименного благотворительного проекта. Средства, вырученные от переработки крышек, помогают детям, требующим поддержки. Всего жители Поварово принесли 84 килограмма вторсырья.

«Больше всего жители сдали батареек, макулатуры и пластиковых крышечек. Вторсырье отвезем на переработку, и оно получит новую жизнь», — отметил организатор проекта «Экодвор» в Солнечногорске Алексей Чернышов.

Дополнили «Экодвор» развлекательные мероприятия. Участники могли попробовать свои силы в эко-квесте с прохождением различных станций, посостязаться в веселых стартах с призами и принять участие в познавательной игре «ЭкоКорнХол», организованной региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоПромСервис». Игра сочетала спортивные элементы и правильную сортировку мусора: участники старались метко выбросить мешочки с отходами в соответствующий контейнер — синий или серый.

Кроме того, волонтеры предложили детям аквагрим, раскрашивание картинок и игры в крестики-нолики. На «Дармарке» все желающие могли свободно забрать любые книги.

Организаторы и партнеры «Экодвора» — Молодежный парламент Солнечногорска, местное отделение «Движения первых», молодежный центр «Подсолнух», администрация и совет депутатов округа, региональный оператор «ЭкоПромСервис», проект «Соседи снизу», а также казачье общество «Ермак».