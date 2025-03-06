Более 130 гектаров земли включили в состав городского округа Лобня

Закон Московской области об изменении границ городского округа Лобня вступил в силу. В состав муниципалитета включили более 130 гектаров земли.

В течение года глава городского округа Анна Кротова совместно со специалистами администрации работали над корректировкой границ. Данный вопрос неоднократно обсуждали с правительством Московской области. В итоге в состав округа включили более 130 гектаров земли.

В администрации муниципалитета планируют развивать инвестиционный потенциал присоединенной территорий в микрорайоне Восточный, чтобы увеличить налоговые поступления в бюджет. К тому же, включение в состав города Краснополянского и часть Луговского кладбищ позволят организовать их надлежащее содержание и обслуживание.

«Считаю, что это действительно значимые изменения и еще один шаг в сторону развития нашего округа», — написала в своем телеграм-канале глава муниципалитета Анна Кротова.