Более 130 фасадов домов обновили в Истре в 2025 году

Специалисты в соответствии с планом и по обращениям жителей муниципального округа Истра выполнили окраску, штукатурку и отмостку фасадов домов. Работы провели в Дедовске, Бужарове, Кострове, Онуфриеве, Курове, Курсакове, Савельеве, Новопетровском, Покровском, Павловском, Глебовском, Рождествено, Павловской Слободе, Румянцеве, Котове и Агрогородке.

Кроме того, одним из ключевых направлений работы стало проведение герметизации стыков стеновых плит на 48 многоквартирных домах. Мероприятия включали очистку швов, заполнение межпанельного стыка теплоизоляционным материалом и нанесение герметика. Эти меры значительно улучшили теплоизоляцию зданий и предотвратили дальнейшие повреждения.

Подрядчики уделили внимание ремонту цоколей. Подобные работы провели почти на 100 адресах. Специалисты нанесли специальный защитный слой штукатурки для улучшения внешнего вида и защиты от влаги, использовали водоотталкивающие краски, а также заменили разрушенные кирпичи на новые.