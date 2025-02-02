Более 130 дорожных дефектов устранили в Волоколамске в 2025 году

В Волоколамском округе приступили к ямочному ремонту дорог. Специалисты уже устранили дефекты на нескольких улицах, в том числе на Рижской, Пролетарской, Космонавтов, Свободы, Колхозной, Луговой и Строительной.

Глава округа Наталья Козлова и первый заместитель Сергей Шорников проверили ход работ. На Колхозной улице обнаружили и ликвидировали 26 ям. Таким образом работниками будет обследована вся муниципальная дорожная сеть.

«С начала сезона ямочного ремонта было выявлено порядка 130 дефектов дорожного полотна, из них все 100% уже устранили. Рабочие обследуют всю муниципальную дорожную сеть, чтобы обеспечить безопасность и комфорт передвижения по округу», — отметила Наталья Козлова.