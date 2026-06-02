Более 130 детей отправились в лагерь «Ромашка» в Подольске

Первая смена в детско-юношеском оздоровительном центре «Ромашка» в Подольске будет посвящена приключениям Буратино. Ребят ждет увлекательный квест по мотивам известной книги, где главной целью станет поиск Золотого ключика.

Перед отправкой на отдых с напутственным словом к собравшимся детям и их родителям обратилась директор лагеря Галина Манжулина. Она поздравила ребят с началом летних каникул и праздником, пожелала им ярких впечатлений, новых друзей и крепкой дружбы на всю смену, а также представила вожатский состав, который будет сопровождать детей.

На протяжении всей смены ребят ожидают разнообразные спортивные турниры, творческие конкурсы и развлекательные мероприятия на любой вкус. Каждый ребенок сможет найти занятие по душе и вернуться домой с большим багажом новых впечатлений, эмоций и полезных знаний.