Более 130 человек выступили на Кубке Солнечногорска по спортивной аэробике

На базе спортивной школы № 1 прошел Кубок городского округа Солнечногорск по спортивной аэробике. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов, которые боролись за победу в разных возрастных категориях.

Участников разделили на четыре группы: 9–11, 12–14, 15–17 лет и 18+. Они демонстрировали мастерство в индивидуальных и командных выступлениях, смешанных парах, трио, а также в дисциплинах «танцевальная гимнастика» и «гимнастическая платформа». Осенний турнир стал важным этапом подготовки к новому сезону и позволил оценить уровень спортсменов перед первенством округа.

«Соревнования стали настоящим праздником спортивной аэробики в городском округе. Более сотни ярких, харизматичных выступлений еще раз доказали, насколько талантливые, трудолюбивые у нас ребята, а наши тренеры вкладывают в них все лучшее», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Результаты Кубка помогают сформировать состав сборной команды Московской области.

«Мы являемся основой сборной команды Московской области: 50% спортсменов там из Солнечногорска. Мы хорошо выступаем, недавно ездили на всероссийские соревнования в городе Туле, заняли много призовых мест. Мы пока удовлетворены, но есть еще над чем работать, чтобы показывать еще лучшие результаты», — сказала президент Солнечногорской федерации спортивной аэробики Наталья Мякотина.

Ранее спортсмены из Солнечногорска завоевали 11 наград на всероссийских и межрегиональных турнирах, прошедших в Туле.