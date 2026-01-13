Более 130 человек и 59 спецмашин вышли на уборку последствий снегопада в Чехове

Циклон «Френсис» продолжается в Московской области. Для того, чтобы расчистить улицы Чехова, коммунальные службы работают 24 часа в сутки.

В данный момент задействовано порядка 50 единиц снегоуборочной техники и людей 130 человек. Также привлекаются дополнительные силы и средства, рассказал заместитель директора МБУ «Чеховское благоустройство» по содержанию объектов дорожной структуры Владимир Мартынов.

Местами сугробы выросли до полуметра. На данный момент синоптики зафиксировали двухмесячную норму осадков. Территорию убирают согласно регламенту. В приоритете — опасные участки дорог, далее идут участки с высокой интенсивностью движениями и автобусными маршрутами, затем городские дороги и маршруты в населенные пункты с твердым покрытием, потом дороги с грунтовым покрытием которые содержатся в плотном снежном накате.

Сотрудники коммунальных служб откладывают отдых и выходные на неопределенный срок. Сейчас главная задача — максимально расчистить проезжую часть, дворы и путь в отдаленные населенные пункты. Неравнодушные жители не остаются в стороне и помогают сделать улицы чище. Местные волонтеры берут в руки лопаты, чтобы расчистить те места, в которые коммунальщики физически не успевают.

Администрация муниципалитета просит проявить терпение. Все обращения берутся в работу, но коммунальные службы расчищают дороги в первую очередь в порядке регламента и очередности. На территории округа — более 930 километров дорожной сети, около 146 деревень и 10 микрорайонов.