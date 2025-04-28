Более 1,3 тысячи жителей Солнечногорска написали «Диктант Победы»

Международная историческая акция «Диктант Победы» прошла на более чем 20 площадках в Солнечногорске. Одной из них стала Мастерская управления «Сенеж», где участниками диктанта стали глава муниципалитета Константин Михальков, заместители главы, депутаты, участники и ветераны специальной военной операции со своими семьями, представители духовенства, актив и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», кадеты, волонтеры и школьники.

«„Диктант Победы“ — очень важная, правильная акция. У нас сегодня она проходит под лозунгом „Успех в единстве поколений“. Это не столько способ проверить свои знания, сколько необходимость встать на защиту исторической правды и не дать никому забыть о тех страшных событиях. И эту память мы должны передать в непоколебимом виде нашему следующему поколению, ради которого сегодня наши ребята сражаются в зоне специальной военной операции», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Михальков.

В этом году вопросы включали темы, связанные с Годом Защитника Отечества, ключевыми событиями и героями Великой Отечественной войны, а также современными событиями в зоне специальной военной операции и историческими подвигами воинов Красной Армии в Донбассе и Новороссии. Участникам предстояло за 45 минут ответить на 25 вопросов.

Более 1,3 тысячи человек написали «Диктант Победы» в Солнечногорске на разных площадках. Среди них — участники и ветераны специальной военной операции со своими семьями.

«Я считаю, что каждый человек не должен забывать то, что было во время Великой Отечественной войны. А „Диктант Победы“ позволяет проверить то, как ты знаешь свою историю. Мы должны не позволить переписать её или как-то исказить. Помочь в этом может только преемственность поколений. Нужно проводить больше патриотических уроков и встреч школьников с ветеранами. Ведь если историю забудут наши дети, то забудут и все последующие поколения», — отметил участник специальной военной операции, житель Солнечногорска Дмитрий Сергунов.

Особой площадкой для проведения мероприятия стал храм Георгия Победоносца в поселке Голубое. Организаторы отметили, что Святой Георгий Победоносец является покровителем воинов и всех, кто сталкивается с опасностью, что придает особый символизм этому месту.

Инициатором акции выступила партия «Единая Россия». В этом году «Диктант Победы» состоялся уже в седьмой раз, и ежегодно количество участников продолжает расти.