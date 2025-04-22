Более 1,3 тысячи жителей Подмосковья стали участниками «Экологических игр 2025»

В Московской области продолжается первый этап «Экологических игр 2025». В ходе проекта участники должны еженедельно выполнять серию несложных заданий и копить баллы. На сегодняшний день к соревнованиям уже присоединились 1 375 эко-активистов из Подмосковья.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО сообщают, что экологический проект такого масштаба в регионе стартовал впервые.

«Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

На четвертой неделе проекта участникам предстоит поучаствовать в субботнике в своем городском округе и прикрепить с него несколько фотографий. За соответствующие требованиям акции снимки активистам начислят экойны. Накопленные баллы повысят шансы получить приз в финале.

Итоги первого этапа определят в начале мая.

Акция продлится до 21 сентября. Жители могут присоединиться к выполнению заданий на любом этапе.

Участвовать можно на официальный сайте.