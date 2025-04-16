Более 1,3 тысячи жителей Балашихи прошли диспансеризацию в ФАПах с начала года

Фельдшерско-акушерские пункты в Балашихе продолжают играть ключевую роль в предоставлении первичной медицинской помощи жителям городского округа. С начала 2025 года 1357 человек воспользовались возможностью пройти медицинский осмотр в этих учреждениях.

В ФАПах жители могут пройти профилактический медицинский осмотр или первый этап диспансеризации. При необходимости фельдшер проведет первичный осмотр и направит на углубленное обследование к профильным специалистам. Также доступны вакцинация и получение льготных лекарственных препаратов для граждан Балашихи.

Для записи на проверку здоровья в ФАП можно обратиться непосредственно в медицинское учреждение, позвонить по единому номеру 122, воспользоваться чат-ботом, записаться через портал «Здоровье».

В настоящее время в Балашихе функционируют два фельдшерско-акушерских пункта: стационарный в деревне Соболиха, улица Красная Горка, дом 39, и передвижной, места дислокации на ближайшие два дня: 17.04 — деревня Полтево, строение 42 с 8:00 до 14:00; 18.04 — микрорайон ЦОВБ, дом 14 с 8:00 до 14:00.

Благодаря работе фельдшерско-акушерских пунктов жители Балашихи имеют возможность получать необходимую медицинскую помощь в удобное для них время и месте, что способствует повышению доступности и качества медицинских услуг в регионе.