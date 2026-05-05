Более 1,3 тысячи штрафов за неправильную парковку вынесли в Подмосковье в апреле

В апреле в Подмосковье привлекли к ответственности более 1,3 тысячи автовладельцев, нарушивших правила парковки. Их удалось обнаружить благодаря мобильному приложению «Народный инспектор».

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, общая сумма штрафов составила 6,3 миллиона рублей. Чаще всего водители оставляли машины на газонах, таких случаев было 1067. Еще 272 автомобиля обнаружили рядом с мусорными баками, четыре — на детских площадках.

При выявлении нарушения жители могут сообщить о нем через мобильное приложение «Народный инспектор». Оно автоматически распознает по фото госномера, время и координаты. При подтверждении незаконной парковки водитель получает штраф.