Более 1,3 тысячи предприятий МСП зарегистрировал в Красногорске с начала года

В Красногорске с начала 2025 года зарегистрировано 1390 новых субъектов малого и среднего предпринимательства, что увеличило общее число компаний в регионе до 25 404. Эти данные свидетельствуют о стабильном росте бизнес-активности в округе.

В 2025 году в рамках муниципальной программы «Предпринимательство» на поддержку малого и среднего бизнеса выделено 4,35 миллиона рублей. Из них два миллиона рублей направлены на компенсацию затрат на приобретение оборудования, а 2,35 миллиона — на поддержку социального предпринимательства.

Еженедельно в муниципалитете проходят встречи с представителями бизнеса разных форм собственности, где обсуждаются важные вопросы, связанные с развитием предпринимательской деятельности.

Совместно с Союзом «Красногорская торгово-промышленная палата» создан портал «Штаб поддержки предпринимателей», предоставляющий информацию о доступных товарах и услугах на территории округа. Также запущен маркетплейс «Сделано в Красногорске», который помогает местным компаниям находить партнеров и эффективно организовывать товарооборот, что способствует сохранению рабочих мест и укреплению экономики региона.

Кроме того, предприниматели Подмосковья могут воспользоваться инвестиционным порталом Московской области. Этот ресурс предлагает информацию о финансовой и нефинансовой поддержке, позволяет подать заявки на помощь, выбрать подходящие площадки для бизнеса и ознакомиться с полезными материалами.