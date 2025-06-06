Более 1,3 тысячи ДТП с погибшими и ранеными зафиксировали в Подмосковье с января

За пять месяцев в Подмосковье выявили более 1,3 тысячи ДТП с погибшими и ранеными. Показатель вырос на 3% год к году, сообщили в Минтрансе МО.

Из 528 столкновений с января погибли 32%, остались ранены — 46%. Общее число аварий снизилось — год к году на 12%, а количество наездов на людей вне переходов увеличилось — на 13%.

Чаще всего аварии происходили из-за превышения скорости и невнимательности водителей и пешеходов.

«В летний период растет вероятность ДТП с участием мототранспорта, а также риск дорожных аварий с участием детей. Поэтому призываем родителей больше обращать внимание на досуг подростков и не допускать их к вождению мотоциклов», — отметили в региональном Минтрансе.

В ведомстве дополнили, что для повышения безопасности проводится анализ каждого происшествия. Исходя из этого дороги дополняют соответствующими элементами инфраструктуры и проводят профилактические встречи в округах.