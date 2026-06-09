Более 13 тысяч жителей выбрали территорию благоустройства в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск подходит к концу онлайн-голосование, которое определит, какую общественную территорию комплексно благоустроят в 2027 году. Жители муниципалитета могут до 12 июня выбрать один из двух предложенных объектов.

На данный момент больше всего голосов набирает сквер «Долголетие» в поселке Андреевка. Также можно проголосовать за яблоневый сад у дома № 7а в Смирновке. В голосовании могут участвовать граждане старше 14 лет на портале.

«На объекте, который выберут жители, заменят покрытие, проведут озеленение, установят малые архитектурные формы и современное освещение. Благодарю всех, кто уже отдал свой голос! Призываю тех, кто еще не участвовал в голосовании, сделать это до 12 июня — вместе мы формируем комфортную среду», — подчеркнул глава округа Константин Михальков.

Голосование проводит Минстрой России в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент России.