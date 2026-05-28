Более 13 тысяч жителей Солнечногорска проголосовали за объекты благоустройства

В голосовании приняли участие уже более 13 тысяч человек. Жители могут проголосовать за сквер «Долголетие» в поселке Андреевка или за территорию яблоневого сада у дома № 7а в Смирновке.

Сделать выбор можно до 12 июня на сайте.

Голосование проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Каждый голос жителя — это вклад в будущее нашего округа. Объект, набравший наибольшее количество голосов, будет комплексно благоустроен в 2027 году — с заменой покрытия, озеленением, установкой малых архитектурных форм и освещения. Вместе мы определим, какая территория станет новой точкой притяжения для семейного отдыха», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее в парке муниципалитета «Волонтеры Подмосковья» и депутаты от партии «Единая Россия» рассказывали жителям о доступных для голосования объектах округа и помогали принять участие в голосовании.