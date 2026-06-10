Более 13 тысяч жителей проголосовали за объекты благоустройства в Химках

Партия «Единая Россия» завершает всероссийское голосование по выбору объектов для обновления. В Химках на выбор предложено шесть территорий.

Это скверы «Олимп», «Дубовая роща» и «Минутка», две общественные зоны в Луневе и территория на улице Школьной в Подрезково. Сделать выбор можно до 12 июня включительно на портале Госуслуг.

«Я участвую в голосовании, потому что это реальная возможность повлиять на развитие города. Когда видишь, как после благоустройства меняются знакомые места, понимаешь, что твой голос действительно имеет значение», — отметила местная жительница Евгения Верескова.

Благоустройство общественных пространств остается одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России». Территории, получившие наибольшую поддержку жителей, будут включены в план работ на 2027 год.

«Главная ценность такого голосования — возможность учитывать мнение самих жителей. Именно они лучше всего знают, какие территории требуют внимания в первую очередь и какими хотят видеть общественные пространства своего города», — поделился лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Более 500 тысяч человек по Московской области уже проголосовали. Регион семь лет подряд входит в число лидеров по качеству городской среды. Около 350 общественных пространств благоустроили за последние пять лет в Подмосковье, а в этом году планируется обновить еще около 70 объектов. Среди них парки, лесопарки, скверы и набережные.

Сейчас «Единая Россия» также формирует новую Народную программу на следующие пять лет. Предложения жители могут оставить в общественных приемных партии, по горячей линии 8 (800) 200-89-50 или на сайте естьрезультат.рф.

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