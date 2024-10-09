Более 13 тысяч записей в ветклинику оформили на «Госуслугах» Подмосковья с января

Возможность бесплатно записать домашних животных на прием к ветеринару доступна на «Госуслугах» Подмосковья. С января онлайн-сервисом воспользовались около 13 тысяч человек.

Сервис «Запись в ветеринарную клинику» располагается на главной странице регионального портала в разделе «Сервисы». Для того чтобы записаться к специалисту, необходимо авторизоваться на портале с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Далее следует перейти на страницу сервиса и выбрать государственную ветеринарную клинику, конкретного специалиста, а также удобное время и дату посещения. После завершения всех шагов на экране появится талон, который нужно подтвердить.

Электронная запись доступна в 53 государственных ветеринарных клиниках Подмосковья, а запись открывается за месяц до визита.

Также региональном портале имеется возможность зарегистрировать домашних животных в Московской области. Этот цифровой сервис располагается в разделе «Личные документы» под заголовком «Документы для отдельных случаев». При заполнении заявки можно указать желание записаться на прием в ветеринарную клинику.

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