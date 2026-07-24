Более 13 тысяч заявок на субсидии ЖКУ подали в Подмосковье с начала года

С начала года жители Московской области подали свыше 13,7 тысячи заявлений на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через региональный портал электронных услуг. Это сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Чтобы оформить субсидию, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и прикрепить сканы документов. В Мингосуправлении подчеркнули, что искусственный интеллект анализирует прикрепленные документы и выявляет ошибки.

Оформить субсидию могут граждане, зарегистрированные в Московской области, если их расходы на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи. Размер субсидии зависит от стандартов стоимости ЖКУ и площади жилья: для одиноких — 33 квадратных метров, для семьи из двух человек — 42 квадратных метра для каждого члена семьи из трех и более человек — 18 квадратных метров.