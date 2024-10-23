Более 13 тысяч заявок на приватизацию жилья подали в Подмосковье с января

Жители Московской области могут оформить приватизацию муниципального жилья онлайн через региональный портал госуслуг. С начала 2024 года поступило более 13,5 тысячи заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Совершеннолетние, проживающие по договору социального найма, могут подать заявление в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Для этого нужно выбрать муниципалитет, заполнить форму и приложить документы. Если жилье зарегистрировано на несколько человек, потребуется их согласие.

При положительном решении договор приватизации автоматически регистрируется в Росреестре, а выписка из ЕГРН отправляется в личный кабинет. Услуга бесплатная и предоставляется однократно.