Еще более 13 тысяч заявлений на перераспределение земель поступило в Подмосковье

С начала года жители Московской области активно пользуются услугой перераспределения земельных участков. За первые три месяца поступило свыше 13,2 тысячи заявлений на образование земельных участков путем прирезки. Это значит, что столько заявителей захотели изменить площадь своих владений, воспользовавшись электронной услугой на региональном портале Госуслуг.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов пояснил, что данная услуга может понадобиться тем, кто хочет исправить границы участка, чтобы исключить вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, а также в случае чересполосицы.

В рамках услуги можно прирезать к своему участку часть земли неразграниченной или муниципальной собственности. Для этого необходимо:

- Обратиться к кадастровому инженеру для подготовки схемы расположения на кадастровом плане территории. - Отправить схему на утверждение в органы местного самоуправления, которые информируют о своем решении в течение 15 рабочих дней. - Поставить вновь образованный участок на учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). - Заключить с администрацией округа соглашение о перераспределении, которое орган местного самоуправления самостоятельно направляет на регистрацию в Росреестр.

Однако есть ряд ограничений, которые могут помешать перераспределению:

- Нельзя прирезать участок, который находится на ограниченных в обороте землях — в охранных, санитарных или других зонах. - Не получится прирезать земельный участок, который принадлежит третьим лицам или если на нем уже есть объекты капитального строительства других собственников. - Нельзя прирезать участок, на который уже претендует другой заявитель.

С 1 января 2026 года стоимость прирезки будет равна кадастровой стоимости прирезаемого участка. Для правообладателей участков, у которых схема участка утверждена до 1 января 2026 года, до конца текущего года действует льгота в размере 50% от кадастровой стоимости.