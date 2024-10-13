Более 13 тысяч тонн зерна собрали в Можайском округе с начала года

Можайский округ демонстрирует уверенные темпы развития в сельскохозяйственном секторе. На сегодняшний день здесь успешно работают девять крупных предприятий и более 35 крестьянско-фермерских хозяйств, что свидетельствует о высоком уровне аграрного производства в регионе.

Лидером по качеству и объему переработанной продукции является «Тропарево», история которого началась в 2003 году. Сегодня предприятие насчитывает более 190 тысяч голов свиней, что делает его одним из крупнейших в округе.

В области животноводства в округе содержится 3393 головы крупного рогатого скота, из которых 1507 — коровы. По состоянию на октябрь 2024 года произведено 22 819 тонн мяса свиней, крупного рогатого скота и овец, что является значительным вкладом в продовольственную безопасность региона.

Этим летом Можайский округ стал лидером по вводу в оборот сельскохозяйственных земель, освоив 1,816 гектара. Такие результаты стали возможны благодаря грамотному использованию земли и внедрению передовых технологий.

В этом году в округе собрано 13 212 тонн зерна, 56,6 тонны мяса и 9838 тонн молока. Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне аграрного производства и стабильности продовольственного обеспечения региона.

Крестьянско-фермерские хозяйства также получают всестороннюю поддержку. Среди них производящие молоко и молочную продукцию «Дубки», «Садко Агро», «ЭкоРанчо», «КФХ Елынко», «КФХ Новикова», «КФХ Торопова», а также занимающееся выращиванием зерновых культур «КФХ Леонтьев». Несмотря на небольшие размеры, эти хозяйства играют важную роль в экономике округа, производя домашние сыры, молочную и мясную продукцию, а также развивая агротуризм.

В День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности глава муниципалитета Денис Мордвинцев выразил благодарность всем представителям этой важной отрасли.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».