Более 13 тысяч тонн отходов проходит через барабанные сепараторы на КПО Подмосковья

Один из этапов, который встречается на подмосковных комплексах по переработке — грохочение, или пропуск мусора через барабанные сепараторы. За сутки этому процессу подвергаются более 13 тонн отходов.

Процедура позволяют сортировать отходы по размеру. Работа сепараторов схожа со стиральной машиной, сообщают в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Во время вращения одни отсеивают крупный мусор до 300 мм, другие — небольшие фракции до 70 мм.

Отходы больше 300 мм проходят ручную сортировку. Мусор после второго каскада отправляются на линию, в том числе в цех компостирования. Затем очищенные от металла и органики отходы поступают в оптические сепараторы, которые отбирают бумагу и пластик для дальнейшей переработки.