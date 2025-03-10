Более 13 тысяч тонн отходов проходит через барабанные сепараторы на КПО Подмосковья

Один из этапов, который встречается на подмосковных комплексах по переработке — грохочение, или пропуск мусора через барабанные сепараторы. За сутки этому процессу подвергаютсяболее 13 тонн отходов.
Процедура позволяют сортировать отходы по размеру. Работа сепараторов схожа со стиральной машиной, сообщают в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Во время вращения одни отсеивают крупный мусор до 300 мм, другие — небольшие фракции до 70 мм.
Отходы больше 300 мм проходят ручную сортировку. Мусор после второго каскада отправляются на линию, в том числе в цех компостирования. Затем очищенные от металла и органики отходы поступают в оптические сепараторы, которые отбирают бумагу и пластик для дальнейшей переработки.
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