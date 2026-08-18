Более 13 тысяч школьников Лобни начнут учебный год 1 сентября

18 августа глава городского округа Лобня Анна Кротова приняла участие в совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева. На встрече обсудили готовность образовательных учреждений к новому учебному году, вопросы безопасности, комфорта и качества обучения.

В этом году в школы Лобни пойдут 13 577 детей, еще 4 578 воспитанников примут детские сады. 1 сентября после капитального ремонта откроются школа № 2 на улице Фестивальной и школа № 3 на улице Мирной. Всего ремонтные работы сейчас ведутся в восьми зданиях образовательных учреждений.

«Подготовка к учебному году — это большая совместная работа. Сделаем все необходимое, чтобы 1 сентября прошло организованно, спокойно и стало для наших детей по-настоящему радостным днем», — отметила Анна Кротова.

29 августа в школах № 2 и № 3 пройдут Дни открытых дверей. Жители смогут познакомиться с обновленной инфраструктурой образовательных учреждений.

Особое внимание уделили безопасности в День знаний. 1 сентября возле школ Лобни будут дежурить сотрудники полиции, патрульно-постовой службы и Росгвардии. Территории учебных заведений обследуют с привлечением кинологов. Торжественные линейки пройдут внутри школ.

К увеличению пассажиропотока готовят и городскую транспортную систему. Уже проверено техническое состояние автобусов, усилен контроль за выпуском транспорта в утренние и вечерние часы пик. С водителями проводят дополнительные инструктажи по правилам перевозки детей.