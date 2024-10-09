Более 13 тысяч обращений приняли сотрудники МФЦ в Лобне за сентябрь

Лучших специалистов по итогам работы в сентябре отметили в многофункциональном центре городского округа Лобня. Всего за прошедший месяц сотрудники обработали 13 тысяч заявлений.

Самыми продуктивными специалистами сентября в многофункциональном центре Лобни стали Ангелина Костюкова и Людмила Коновалова. Вместе сотрудницы приняли и выдали порядка 1400 дел. Свыше 250 положительных отзывов получили девушки на портале «Добродел».

Отбирали лучших специалистов по уровню профессионализма, оперативности и умению общаться с людьми. Все эти навыки помогают быстро решать вопросы обратившихся.

Всего за сентябрь в многофункциональном центре Лобни сотрудники приняли и обработали свыше 13 тысяч обращений.

Напомним, многофункциональный центр расположен в Лобне по адресу: улица Ленина, дом № 21. Вход в здание этим летом отремонтировали, обустроив там широкий пандус для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

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