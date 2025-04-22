Более 13 тысяч молодоженов воспользовались порталом «Свадьба в Подмосковье»

Более 13 тысяч молодоженов с начала года воспользовались порталом «Свадьба в Подмосковье». Сервис отображает самые живописные локации региона: усадьбы, дворцы, парки, храмы и другие места, а также помогает подобрать идеальное место для проведения свадебного торжества.
Более 70 площадок для регистрации размещены на интерактивной карте. Кроме того, для проведения церемонии можно предложить место самостоятельно.
Среди самых популярных локаций, которые выбирали пары, оказались Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в Подольске, Егорьевский историко-художественный музей и Музейно-храмовый комплекс ВС РФ в Одинцове.
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