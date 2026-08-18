Более 13 тысяч мальков стерляди выпустили в реку Осетр в Зарайске

Экологическая акция по зарыблению стала подарком к 880-летию Зарайска. Она направлена на возрождение исконно волжской популяции осетровых.

Вырастили молодь в Тверской области — в Конаковском филиале ВНИРО, института, который уже почти 100 лет занимается сохранением водных биоресурсов страны. Малькам около трех месяцев, они уже готовы к жизни в естественной среде. Сейчас мальки весят всего 7 граммов, но уже через четыре года превратятся в большие трехкилограммовые стерляди.

Место акции выбрано символично: Осетр — приток Оки, впадающий в Волгу, а стерлядь — древний реликтовый вид, ровесница динозавров. Таких представителей фауны на Земле осталось немного.

Это уже третья акция в Зарайске по зарыблению реки Осетр. Ранее в свободное плавание здесь отправили 26 тысяч мальков стерляди.