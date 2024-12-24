Техническое обслуживание газового оборудования провели в 1,7 миллиона квартир Подмосковья в 2024 году. В 13 тысячах из них заменили старые плиты. Предварительные итоги подвели в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
С января специалисты газовых служб заменили более13 тысяч газовых плит и порядка 1,5 тысячи газовых проточных водонагревателей. Обеспечили контроль за восстановлением подачи газа в 78 тысячах квартир, которые ранее отключали от газоснабжения из-за негерметичности труб или других нарушений.
С начала года налажено взаимодействие между управляющими компаниями и АО «Мособлгаз» для проведения техобслуживания. За год жителям направили 2,3 тысячи писем о недопустимости нарушений правил пользования газом.
В Подмосковье продолжается эксперимент по внедрению электронного документооборота. При помощи регионального портала госуслуг жители заключили уже восемь договоров на техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.
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Более 13 тысяч газовых плит заменили в квартирах Подмосковья в 2024 году
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