Более 13 тысяч человек вакцинировали от гриппа в Волоколамске за 2 месяца

Вакцинация продолжается в Волоколамске. Кампания стартовала в округе в середине августа. Ежедневно прививки делают десятки взрослых и детей.

Для процедуры используют отечественные препараты «Ультрикс Квадри» для детей и «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс» для взрослых. Вакцины есть во всех отделениях Волоколамской центральной районной больницы.

Поставить прививку можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях бесплатно и без очередей. Также в округе работает передвижной пункт вакцинации.

Параллельно в Волоколамске идет кампания по вакцинации от пневмококка. Прививку рекомендуют поставить жителям старше 60 лет. Сейчас это уже сделали около 2000 человек.

Всего от коронавируса привились б олее 300 человек в Волоколамском округе.

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