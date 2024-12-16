Более 1,3 млн детей прошли медосмотры в учебных заведениях Подмосковья

Жители Московской области, включая детей, могут воспользоваться бесплатной диспансеризацией и профилактическими осмотрами. Об этом напомнили в региональном Минздраве.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что для удобства родителей медицинские работники организуют проверки здоровья детей прямо в образовательных учреждениях региона.

Бригады врачей выезжают в школы и детские сады, где проводят профилактические осмотры учащихся. С начала года услуги медицинских осмотров уже получили более 1,3 миллиона детей. Родители смогут получить результаты осмотра в цифровом формате, ознакомившись с ними в разделе медкарты в своем личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье».

В случае подозрения на патологию врачи направляют ребенка в поликлинику для более детального обследования. Важно отметить, что информация о пройденном профилактическом осмотре станет доступна в личном кабинете в течение 45 дней.