Более 1,3 миллиона человек посетили парки в Домодедове летом

Три парка и два лесопарка в Домодедове за летний сезон посетили более миллиона человек. Для них проводили тематические мероприятия, акции и праздники.

Сейчас в Домодедове есть несколько скверов, губернаторская карусель, скейт-парки, парки «Елочки», «Взлет» и «Константиновский», а также два лесопарка — «Городской лес» и «Гальчино».

Руководство учреждений уже начало готовиться к зимнему сезону. Он начнется 1 ноября.

«В зимнем сезоне сохранятся все действующие льготы при посещении аттракционов и пунктов проката для детей участников СВО, многодетных семей и детей-инвалидов всех групп», — прокомментировала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

По традиции в парке «Елочки» будет работать бесплатный каток с искусственным льдом. Каток с натуральным льдом и лыжная трасса откроются во «Взлете».

В «Городском лесу» оборудуют тюбинговую и лыжную трассу с освещением, в «Константиновском» и «Гальчино» — тюбинговые горки и зимние аттракционы.

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