Более 13 литров крови сдали жители Чехова на Дне донора

Глава Чехова Михаил Собакин принял участие в акции «День донора». Всего на мероприятии жители муниципального округа сдали более 13 литров крови.

На встречах с представителями администрации Чехова жители не раз просили об организации дней массовой сдачи донорской крови. Теперь такие акции будут проводить регулярно, раз в квартал.

По словам главы Чехова Михаила Собакина, в округе насчитывают свыше 3500 доноров крови.

«Я сам не в первый раз становлюсь донором», — рассказал руководитель муниципалитета.

Более полутора миллионов жителей России каждый год нуждаются в переливании крови. Доноры помогают медработникам пополнять и поддерживать запасы жизненно важного сырья. Акции по сдаче крови необходимы и в условиях проведения специальной военной операции: по статистике один донор спасает жизни трех бойцов.