Более 13 километров труб теплоснабжения обновят в Истре в 2025 году

В муниципальном округе Истра продолжается реконструкция тепловых сетей и объектов. В прошлом году в муниципалитете обновили около 15 километров трубопроводов — рекордный объем за десятилетия, в 2025 году реконструируют еще 13,6 километров. Работы уже стартовали в Дедовске и в селе Рождествено.

Помимо этого, специалисты модернизируют пять котельных в Истре, Дедовске, Онуфриево и Новопетровском. Сейчас они демонтируют устаревшее оборудование и готовят фундаменты под новое. Основные работы выполнят в межотопительный период. Новые котлы запустят в сроки плановых остановок, чтобы не допустить дополнительных отключений горячей воды.

Также в рамках госпрограмм в 2025 году ожидается капитальный ремонт котельной № 1 в Дедовске, обновят оборудование и на территории военного городка в Павловской Слободе.