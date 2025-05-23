Более 13 километров новых теплотрасс проложили в Подольске с начала года

Сразу 30 контрактов по обновлению теплотрасс реализуют в этом году в Подольске. В их рамках уже проложили более половины объектов от запланированного объема.

Всего в этом году в Подольске должны проложить 24 километра теплотрасс. Это озвучил глава городского округа Григорий Артамонов на заседании штаба по развитию инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами.

Сейчас на объектах работают свыше 160 человек. Другие специалисты параллельно разрабатывают проектную документацию, проходят госэкспертизу и занимаются поставкой оборудования и материалов.

Власти Подольска координируют мероприятия вместе с «Мособлэнерго» и филиалом ПАО «Россети Московский регион» — Южными электрическими сетями. В рамках инвестпрограммы МУП «Подольская теплосеть» и «Водоканал» проводят капремонт и модернизацию ключевых участков.

Как только все работы завершат, территории, на которых их проводили, приведут в порядок. Сделать это должны до конца ноября.

«Особо подчеркну: работы служб выстраиваем максимально скоординированно. Многие идут параллельно на пересекающихся участках. Все действия согласовываются заранее, что позволяет минимизировать неудобства для горожан и избежать простоев на строительных площадках», — добавил Григорий Артамонов.