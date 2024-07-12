Более 13 километров дорог отремонтируют в Лотошине по нацпроекту в этом году

Фото: Минтранс Подмосковья

В Подмосковье продолжается ремонт дороги Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка. Рабочие заменят более 13 километров изношенного асфальтового полотна от остановки «Поворот на Немки» по направлению к деревне Хилово.

Как пояснили в Минтрансе Московской области, работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«После ремонта жителям нескольких малых населенных пунктов будет комфортно подъезжать к домам, памятнику воинам 30 армии генерала Лелюшенко Танк Т-34-85 и мемориалу памяти Лотошинских партизан», — пояснили в ведомстве.

После укладки нового износостойкого покрытия специалисты укрепят обочины и нанесут разметку.

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