Более 1,25 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Свыше 1,25 миллиона человек посетили парки Подмосковья с 6 по 12 января. Это на 284 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

По словам главы министерства благоустройства региона Михаила Хайкина, всего в регионе 209 парков и лесопарков, а также восемь дизайнерских каруселей.

В этом сезоне для жителей открыли 39 катков, более 50 лыжных трасс, а также 38 тюбинговых горок.

«В целом по региону доступно 184 лыжные трассы с общей протяженностью более 900 километров, включая малые, средние и большие трассы, что позволит каждому выбрать подходящий уровень сложности. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — отметил он.

Чаще всего на минувшей неделе парки региона посещали во вторник. В этот день там побывали порядка 255 тысяч человек. За все выходные там отдохнуть более 330 тысяч гостей, а в среднем в будни — по 184,8 тысячи.

Самым популярным за неделю стал парк «Пехорка» вы Балашихе. Его посетили 52 тысячи человек. Еще 32 тысячи побывали в Центральном парке пушкино, 27 тысяч — в парке «Мира» в Мытищах, 25,8 тысячи — в «Елочках» в домодедове и 25,3 тысячи — в «Фабричном» в Дедовске.

На каруселях за неделю прокатились более 9,17 тысячи человек.

«Неповторимый облик художественному оформлению карусели придал художник и дизайнер Денис Симачев. Этот аттракцион, созданный по итальянской технологии, оборудован 44 фигурами животных и яркой иллюминацией, создавая волшебную атмосферу для посетителей всех возрастов», — отметили в министерстве.

Кроме того, свыше 127 тысяч гостей побывали на катках с искусственным покрытием.