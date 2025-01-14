Более 12,3 тысячи тонн макарон продали в магазинах Подмосковья в декабре

В декабре жители и гости Подмосковья приобрели более 12,3 тысячи тонн макаронных изделий. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что магазины продавали по 398 тонн продукции в день.

На прилавках подмосковных магазинов представлен широкий ассортимент продукции от региональных производителей. Лидерами являются компании «Маревен Фуд Сэнтрал», «ДОШИРАК КОЯ» и «Байсад-Кашира». Ассортимент продукции включает спагетти, рожки, лапшу, перья и другие изделия.

Макароны просты в приготовлении и являются питательным продуктом, на 10% удовлетворяющим суточную потребность в углеводах и белках.

Изделия отличаются не только формой, но и сортом муки, использованной для их изготовления. Мука может быть высшего сорта тонкого помола или более грубого помола первого сорта. Кроме того, макароны классифицируются на группы А, Б и В по типу пшеницы, используемой для получения муки. Продукция группы А считается самой качественной, так как она делается из пшеницы особого твердого сорта с большим количеством белка.