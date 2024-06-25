Более 1200 жительниц Лобни прошли маммографию в рамках диспансеризации

Свыше 1200 жительниц Лобни прошли маммографию в рамках диспансеризации. Более 40 из них отправили на дообследование для уточнения диагноза.

Маммографию необходимо проходить раз в два года. Это рекомендовано делать женщинам с 40 до 75 лет. Исключение — генетическая предрасположенность к онкопатологии — в этом случае обследование лучше проходить ежегодно.

«Рак молочной железы — наиболее частое онкологическое заболевание у женщин в России. Оно находится на первом месте в структуре смертности женщин от онкологии. Число пациенток с такой болезнью увеличивается. Своевременно выявить рак поможет маммография молочных желез в двух проекциях. Это один из обязательных онкоскринингов в рамках диспансеризации женщин», — прокомментировала врач-рентгенолог больницы Лобни Ксения Снопова.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122. Сделать это онлайн получится на сайте mosreg.ru. Другие способы — через инфомат или лечащего врача. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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