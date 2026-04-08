Более 1200 решений о смене ВРИ принято в Подмосковье за квартал

За первые три месяца 2026 года Минмособлимуществом было принято 1230 положительных решений по смене вида разрешенного использования (ВРИ) земель на общую сумму 12,6 миллиарда рублей. Из них 749 уведомлений уже оплачены собственниками. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

«За первый квартал этого года 749 владельцев земли изменили вид ее разрешенного использования на общую сумму свыше 329,4 миллиона рублей», — уточнил министр.

Для замены ВРИ необходимо выполнить несколько шагов:

1. Убедиться, что правила землепользования и застройки (ПЗЗ) утверждены для населенного пункта, где находится участок. 2. Выбрать новый вид использования из перечня утвержденных вариантов. 3. Подать заявление в Росреестр через ближайший МФЦ.

Плату за смену ВРИ нужно вносить только в случае, если новое назначение земли подразумевает жилое строительство. Чтобы узнать стоимость изменения ВРИ, можно подать электронное обращение через специальный сервис «Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка» на портале Госуслуг Московской области (https://uslugi.mosreg.ru/services/21663).

Умный сервис не только заполняет основные данные об участке, но и проверяет, соответствует ли текущее разрешенное использование участка классификатору, а также подсказывает, в каких случаях изменить вид разрешенного использования можно бесплатно.

После подачи заявления в течение 12 рабочих дней заявителю придет уведомление с суммой оплаты и платежными реквизитами. Только после полной уплаты услуги можно обращаться в Росреестр для официального оформления нового вида использования в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).