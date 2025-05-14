Более 1200 рабочих мест для подростков создадут в Ленинском округе в 2025 году

В этом году в Ленинском городском округе планируют создать свыше 1200 рабочих мест для несовершеннолетних жителей муниципалитета в возрасте от 14 до 17 лет. Это в два раза больше, чем в 2023 году.

Как рассказали в пресс-службе Ленинского округа, самый большой спрос на временную подработку наблюдается во время летних каникул. Начальник отдела по работе с молодежью администрации муниципалитета Илья Сенчуров отметил, что подростки могут убирать мусор и листву, озеленять территории, проводить опросы, помогать в организации мероприятий.

«Также вакансии для подростков открывают в библиотеках, школах, городских парках. Такое трудоустройство очень востребовано среди молодых людей», — добавил он.

Обычно ребята трудятся бригадами: по шесть в месяц. В учебное время длительность рабочего дня составляет два часа, в период каникул — четыре.

Чтобы трудоустроиться, подросток должен подать электронное заявление на сайте «Работа России». Затем необходимо обратиться в муниципальное учреждение по работе с молодежью «Энергия» с паспортом, СНИЛС, реквизитами банковского счета, также с собой нужно взять справку формы 086/у и письменное согласие одного из родителей. Несовершеннолетний должен будет подписать согласие на обработку персональных данных, лист ознакомления с должностью. Помимо этого, для кандидата проведут инструктаж по технике безопасности.

После истечения срока трудового договора сформируют приказ об увольнении, копию которого отправят в бухгалтерию. Заработную плату рассчитывают по ставке подсобного рабочего первого разряда. Помимо оклада подросток получит доплату от Центра занятости Московской области.