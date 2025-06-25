Более 1200 патриотических мероприятий провели в Химках с июля 2024 года

Широкомасштабную программу «Успех V единстве поколений» начали реализовывать в Химках в июле прошлого года. С тех пор в округе организовали и провели уже более 1200 патриотических мероприятий.

Свыше 20 тысяч жителей Химок приняли участие в различных мастер-классах и тематических кинопоказах, соревнованиях и дискуссиях. Краеведы, историки, писатели, а также сотрудники администрации рассказывают участникам патриотических встреч о важных событиях в истории страны.

«Мы проводим большое количество мероприятий разных форматов для школьников. Самые популярные среди них — это дискуссии, диспуты. Старшеклассники отдают предпочтение мероприятиям, где они могут поучаствовать в обсуждении, высказать свое мнение. Для нас очень ценно то, что ребята так вовлечены в этот процесс», — отметил начальник Управления по образования Химок Юрий Кандалов.

Сейчас патриотическая программа вышла далеко за рамки муниципалитета, ее реализуют и в других городах Подмосковья.

«Патриотика — это не сегодняшний вопрос. Патриотика — это вечный вопрос. Потому что мы живем в стране, где люди должны понимать, что они родились в России», — дополнил председатель Химкинского отделения Союза журналистов Подмосковья Влад Красноярский.