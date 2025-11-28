Более 1200 медалей выиграли спортсмены из Химок в 2025 году

С начала 2025 года спортсмены из Химок завоевали 1282 медали на международных, всероссийских и региональных соревнованиях. В спортивных секциях в округа занимается около 5100 человек.

В копилке достижений — 393 золотых, 409 серебряных и 480 бронзовых наград, включая победу фехтовальщицы Яны Егорян на чемпионате мира.

«Мы гордимся достижениями наших спортсменов! Более тысячи медалей завоевали наши атлеты на соревнованиях различных уровней. Например, наша фехтовальщица Яна Егорян этим летом завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Тбилиси. Это история терпения и преодоления. Желаю всем нашим спортсменам дальнейших успехов и новых побед!» — сказала глава городского округа Химки Елена Землякова.

На международных соревнованиях химчане выиграли 21 награду, на всероссийских состязаниях — 374 награды, на областных турнирах — 887 медалей.

Подготовка спортивного резерва ведется в 10 муниципальных спортивных учреждениях, где работают более 230 тренеров. Воспитанники занимаются 44 видами спорта, включая 20 олимпийских и четыре паралимпийские дисциплины.

Особое внимание уделяется программе адаптации ветеранов боевых действий через занятия адаптивной физической культурой и спортом. Спортивная инфраструктура округа продолжает развиваться, создавая условия для новых побед химчан на всех уровнях соревнований.