Более 1200 маскировочных сетей изготовили для бойцов СВО в Чехове

В 2022 году неравнодушные жители Чехов-7 организовали сообщество по плетению маскировочных сетей, чтобы помочь военнослужащим — участникам специальной военной операции. Всего в муниципалитете действует порядка 10 подобных организаций.

Маскировочные сети уже давно стали наиболее востребованной помощью. Они позволяют бойцам эффективно скрываться от противника и минимизировать риски поражения.

«Изготовление масксетей требует больших затрат и ресурсов, здесь важную роль играет неравнодушие наших жителей, которые присоединяются к доброму делу. Сейчас трудятся 25 человек, среди которых и наше юное поколение. Но этого недостаточно, поэтому волонтеры приглашают активных людей присоединиться к ним, чтобы иметь возможность увеличить количество сплетенных сетей», — отметил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Чтобы присоединиться к волонтерскому объединению, необходимо прийти в гарнизонный Дом офицеров по адресу: Чехове-7, улица Победы, дом № 7 со среды по пятницу 9:00–23:00 часов. Также можно связаться с руководителем организации по телефону: 8 (985) 417-81-93.