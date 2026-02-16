Более 1200 камер системы «Безопасный регион» установили в Можайском округе

Видеокамеры системы «Безопасный регион» ежедневно помогают силовикам и экстренным службам муниципалитета оперативно реагировать на происшествия и раскрывать преступления. С начала 2026 года составлено уже 36 материалов по различным инцидентам.

В прошлом году сотрудники ОМВД и Следственного комитета раскрыли с помощью камер 22 преступления. Видеонаблюдение не только фиксирует нарушения, помогает оперативно находить виновников, но и дает возможность действовать на опережение. Благодаря системе снижается уровень преступности, а общественные места становятся безопаснее.

Всего в Можайском округе установлено больше 1200 видеокамер. 55 из них следят за контейнерными площадками, пресекая образование несанкционированных свалок. Особое внимание уделяется детским игровым площадкам, дворам, дорогам, пешеходным переходам, а также социальным и коммерческим объектам.

«С помощью „Безопасного региона“ мы комплексно охраняем порядок в округе», — подчеркнула заместитель главы муниципалитета Мария Азаренкова.