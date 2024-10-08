Более 120 воспитателей прошли курсы повышения квалификации в Подольске

Более 120 воспитателей детских садов городского округа Подольск успешно завершили курсы повышения квалификации, организованные по поручению Министерства образования Московской области. Обучение проходило в рамках программы «Предшкола: стандарт детского сада» на базе стажировочных площадок дошкольных отделений школ № 33 и № 34.

Курсы включали в себя практико-ориентированные экскурсии, которые позволили педагогам ознакомиться с инновационными образовательными средами, такими как «Город профессий», «Страна Грамотеево» и «Космическая станция». Воспитатели также посетили интерактивные выставки, где были представлены современные образовательные технологии, включая «Мир головоломок», «Фанкластик: весь мир в твоих руках» и «Мультлаборатория».

Кроме того, программа обучения была дополнена практикумами и мастер-классами, направленными на освоение мобильного приложения «Успешный старт», использование развивающей стены «Планета открытий» и методики «Умный фитнес», которая способствует развитию зрительно-моторной координации у детей.

Курсы были специально разработаны для воспитателей подольского зонального объединения и предоставили им возможность получить новые знания и навыки, необходимые для эффективной работы с детьми дошкольного возраста. Участники отметили высокую практическую ценность полученного опыта и выразили уверенность в том, что новые методики помогут им в дальнейшем улучшать качество образования в детских садах.

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