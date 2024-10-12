Более 120 воспитанников детских садов в Химках получили значки ГТО

Более 120 дошколят сдали нормативы ГТО. Им вручили золотые значки в торжественной обстановке на стадионе «Арена Химки».

Дошколята сдали шесть дисциплин: короткий и длинный бег, отжимания, прыжок в длину, метание мяча и растяжку.

«В Химках Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс „Готов к труду и обороне“ объединяет все поколения. Глава нашего округа Дмитрий Волошин не раз отмечал, что развитие детского спорта является приоритетной задачей для муниципалитета. Мы стремимся создать максимально комфортные условия для занятий, внедрять новые методики и технологии обучения, привлекать талантливых тренеров и организовывать спортивные соревнования», — отметил Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Жители Химок получили более 1,5 тысяч значков ГТО с начала года — это один из самых высоких результатов в Подмосковье. На сегодня в активе городского округа — около 1,5 тысячи золотых, порядка 100 серебряных и более 60 бронзовых ступеней отличия. Спортсмены выполнили нормативы по отжиманиям, бегу на разные дистанции, прыжкам в длину, подтягиваниям и многое другое.

В Московской области работают 68 центров тестирования комплекса «Готов к труду и обороне». Каждый желающий может выполнить нормативы, соответствующие его возрастной группе, и получить значок. Список адресов указан на сайте Министерства.

В этом году Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО исполнилось 10 лет. На сайте gto.ru зарегистрировались более 1,2 миллиона участников из Московской области.

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