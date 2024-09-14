Более 120 учеников получили студенческие билеты на Бородинском поле

В торжественной обстановке более 120 студентов бакалавриата и магистратуры факультета политологии Московского государственного университета получили студенческие билеты на Бородинском поле. Церемония началась с приветственного слова декана факультета политологии МГУ, члена-корреспондента РАН, доктора исторических наук профессора Андрея Шутова.

Он поздравил студентов с началом нового этапа жизни и подчеркнул важность их будущей профессии для общества.

К студентам также обратился директор музея-заповедника Игорь Корнеев. В своей речи он напомнил о мужестве и патриотизме студентов МГУ, которые в 1812 году добровольно вступили в ряды ополчения и армии, чтобы защитить родину от наполеоновских войск. Он также отметил подвиг студентов и преподавателей университета во время Великой Отечественной войны, когда почти две тысячи молодых людей ушли на фронт, а еще три тысячи были мобилизованы для работы в тылу.

После официальной части церемонии студенты возложили цветы и почтили память павших воинов на Бородинском поле. Затем они посетили экспозиции Бородинского музея, где смогли глубже познакомиться с историей страны и подвигами своих предшественников.

Это событие стало не только символическим началом их студенческой жизни, но и напоминанием о важности сохранения исторической памяти и продолжения традиций патриотизма и служения родине.

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