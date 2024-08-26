Более 120 участников собрало первенство по мотоциклетному спорту в Верее

Шестое первенство по мотоциклетному спорту прошло в Верее. В нем поучаствовали более 120 спортсменов со всего Подмосковья.

Открытое первенство Наро-Фоминского округа по мотоциклетному спорту и первенство Подмосковья по мотокроссу организовали представители детско-юношеского мотоклуба «Дружба». Мероприятие проходит в древнейшем городе области уже в шестой раз.

«Принимают участие более 120 спортсменов разных возрастов. Население активно подключается в виде зрителей, потому что это зрелищное мероприятие, очень интересное. Интересно посмотреть, как ребята соревнуются, поболеть за них, это вызывает большие эмоции и адреналин», — сказал начальник территориального управления Верея Антон Миняев.