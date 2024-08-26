Более 120 участников собрало первенство по мотоциклетному спорту в Верее

Фото: Телеканал «360»

Шестое первенство по мотоциклетному спорту прошло в Верее. В нем поучаствовали более 120 спортсменов со всего Подмосковья.

Открытое первенство Наро-Фоминского округа по мотоциклетному спорту и первенство Подмосковья по мотокроссу организовали представители детско-юношеского мотоклуба «Дружба». Мероприятие проходит в древнейшем городе области уже в шестой раз.

«Принимают участие более 120 спортсменов разных возрастов. Население активно подключается в виде зрителей, потому что это зрелищное мероприятие, очень интересное. Интересно посмотреть, как ребята соревнуются, поболеть за них, это вызывает большие эмоции и адреналин», — сказал начальник территориального управления Верея Антон Миняев.

Отметим, что первенство традиционно собирает сотни участников. Спортсмены соревнуются в разных категориях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лучших наставников столицы наградили на Дне наставничества и производительности труда

Мария Багреева на Дне производительности труда и наставничества / Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы

Миллиардер и отец 100 детей. Биография задержанного во Франции Павла Дурова

Pavel Durov/Instagram.com

Восточная сказка стала драмой. Пожилой турок оставил молодую россиянку одну с 22 детьми

Иск на 10 миллиардов и раздел имущества. В разводе Алсу и Абрамова появились новые детали

Petrov Sergey/news.ru

«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте