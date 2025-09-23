Более 120 участников собрал открытый туристический слет в Балашихе

На берегу живописного Заячьего озера в Балашихе прошел открытый туристический слет клуба «Пехорка», который собрал свыше 120 любителей спортивного туризма. Это масштабное мероприятие объединило семь команд самого клуба, а также команды из микрорайона Железнодорожный и города Люберцы.

Участникам предстояло пройти шесть разнообразных этапов, включая «Большое ориентирование» — особый вызов, где необходимо не только преодолеть дистанцию, но и самостоятельно найти маршрут. Такой формат требует от спортсменов не только физической выносливости, но и отличных навыков ориентирования на местности.

«Регалии здесь не предусмотрены. Это дружеская тренировка и настоящий праздник для тех, кто хочет заниматься спортивным туризмом», — подчеркнула руководитель турклуба «Пехорка» Ольга Трунина.

Соревнования посетили команды под руководством Любови Шкеневой из Железнодорожного и Владимира Буробина из Люберец. По словам инструктора клуба «Пехорка» Дианы Джамгаровой, которая шесть лет участвует и организует такие мероприятия, слет стал для нее традицией и источником вдохновения для дальнейших занятий туризмом.

Спортивный туризм — это особый вид спорта, сочетающий активное движение и исследование природы. Команды из 6–10 человек должны проявить не только физическую подготовленность, но и владеть навыками работы с снаряжением, ориентирования и оказания первой помощи, что делает такие соревнования настоящим испытанием и одновременно увлекательным приключением.